Врачи сделали Синдзо Абэ переливание крови

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии. Врачи провели ему переливание крови. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Я слышал, что бывший премьер-министр Синдзо Абэ был застрелен в префектуре Нара сегодня до полудня и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Я понимаю, что сейчас принимаются жесткие, чрезвычайные меры», — сказал действующий премьер Фумио Кисида.

Агентство по управлению пожарами и чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии объявило, что у Синдзо Абэ произошла остановка сердца. Пули ранили его в шею справа и слева в грудь, началось кровотечение, в том числе внутреннее кровоизлияние.

Экс-премьера вертолетом доставили в больницу Медицинского университета Нара в городе Кашихара. По информации телеканала, ему сделали переливание крови.

Полицейские допросили нападавшего. Оказалось, раньше он служил моряком в силах самообороны Японии. Он объяснил решение убить бывшего премьер-министра недовольством его работой.