Врачи с «осторожным оптимизмом» прогнозируют улучшение состояния Трампа

Врачи с «осторожным оптимизмом» оценивают состояние американского президента Дональда Трампа. С таким заявлением выступил лечащий врач главы государства Шон Конли.

«Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично», — говорится в заявлении врача президента. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Конли, американский лидер принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир. Кроме того, как заметил врач, Трамп провел вторую половину дня в субботу за работой, трудностей с передвижением он не испытывает.

Дональд Трамп сообщил о заболевании COVID-19 в пятницу, 2 октября. Вместе с ним вирус был обнаружен и у его супруги Мелании Трамп. Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что ближайшие дни политик будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида.

После этого Трамп опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором рассказал, что чувствует себя хорошо. Однако телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с состоянием главы государства написал, что состояние Трампа было «очень тревожным».

После этого Трамп записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя лучше и в скором времени он намерен вернуться к предвыборной кампании.