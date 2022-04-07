Врачи рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Тель-Авиве

Шестеро раненых оказались в больнице в результате теракта в Тель-Авиве. Они находятся в тяжелом и критическом состоянии. Об этом сообщили медики Службы Скорой помощи Маген Давид Адом.

«Обновления в связи с терактом в Тель-Авиве: медики Службы Скорой помощи оказывают помощь шести раненым в тяжелом и критическом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу Ихилов», — уточнили медики.

По данным СМИ, стрельба шла в нескольких местах. Ранее стало известно, что нападения произошли на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Местные издания уточнили, что одного из нападавших удалось обезвредить. Однако еще один стрелявший пока не найден. Правоохранители призывают местных жителей не выходить на улицы и оставаться дома.