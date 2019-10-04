Врачи рассказали о состоянии маленькой Луны с родимым пятном на лице

Маленькая американка Луна Феннер страдает от опасной патологии, которая может перерасти в рак. У девочки черное родимое пятно на лице. Помочь ребенку пообещал российский врач. Чтобы спасти дочь семья приехала в Краснодар и уже освоилась в чужом городе.

«На сегодняшний день у Луны и мамы все хорошо. Они освоили в Краснодаре, стали лучше спать. Акклиматизация практически закончилась, с питанием у них все хорошо», — рассказал исполнительный директор краснодарской клиники лазерной терапии Андрей Алексуткин.

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Он отметил, что самым большим дискомфортом для американцев стал температурный режим, так как они приехали из Майами. Раньше они всегда находились в тепле, а теперь попали в русскую переменчивую погоду.

Лечение Луны занимается руководитель специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павел Попов.

Специалист пояснил, что у девочки дерматологическая патология — невус. Она есть у каждого человека в виде родинок, но в случае Луны все намного серьезней.

«К сожалению у Луны этот невус гигантских размеров и занимает такую сложную и в функциональном, и в эстетическом отношении область — центральную часть лица с поражением век», — сказал Попов.

Врач подчеркнул, что со временем такая патология может превратиться в злокачественную опухоль — меланому. Если откладывать лечение, то такая судьба ждет девочку уже в ближайшие годы.

«Если бы речь о жизни не стояла, то современные средства косметики могли бы раскрасить светлые части лица и она была бы вся просто черненькая. Но тут вопрос не в том, чтобы была черная или белая. Нужно удалить патологическую ткань и удалить обязательно», — заверил медик.

Маленькой Луне всего шесть месяцев. На родине девочке не смогли сделать операцию из-за дороговизны. На лечение требовалось около 400 тысяч долларов и страховая компания отказалась платить такую сумму. Родителям ребенка предложили приехать в Россию, и они согласились. Сейчас у Луны доброкачественная опухоль, но если ее не удалить, то она перерастет в рак.