Врачи предупредили об угрозе, которую несет возможная победа Англии на Евро-2020

Успешное выступление сборной Англии на Евро и ее возможная победа над Италией может привести к вспышке коронавируса, считают в Университетском колледже Лондона. По словам профессора Карла Фристона, на это может повлиять поведение болельщиков.

Специалист полагает, что в ближайшие недели после игры могут оказаться инфицированы более миллиона человек, сообщил ТАСС со ссылкой на британскую газету.

По данным профессора, когда команда Англии победила датчан 7 июля, коронавирусом заразились почти 70 тысяч болельщиков, которые бурно поддерживали сборную на стадионе «Уэмбли» и в фан-зоне на Трафальгарской площади. Потом они праздновали победу в пабах, в гостях и на улицах.

Количество заболевших после игры 11 июля, в случае успеха сборной Англии, может превысить миллион. Эта схема работает очень просто — болельщики заражают друга друга во время просмотра матча и отмечания успеха после, а потом заражают других людей и так далее. Фристон подчеркнул, что подсчеты очень примерны.

С ним согласился профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер. По его мнению, празднование побед английской сборной на Евро, вероятнее всего, стало фактором, который серьезно отразился на ухудшении эпидемической ситуации в Соединенном Королевстве.

«Мы видим, как число случаев заражения стремительно растет именно среди этой категории населения — молодых, любящих футбол мужчин», — отметил иммунолог Дэнис Кинан.

Специалисты также указали на то, что как раз именно молодые люди не хотят прививаться. Болельщики также часто игнорируют все ограничительные меры. Ни о какой социальной дистанции или масках речи даже не идет.

Англия и Италия сыграют на «Уэмбли» 11 июля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.