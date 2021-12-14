Врачи посоветовали не возвращать Саакашвили в тюрьму из-за стресса и депрессии

Власти Грузии должны оставить бывшего лидера страны Михаила Саакашвили в военном госпитале Гори, где он проходит лечение после тюремного заключения и длительной голодовки. Политику требуется длительная реабилитация и помощь психотерапевта. С таким заявлением выступил по итогам консилиума врачей невролог Тенгиз Цуладзе. Его слова процитировало РИА «Новости»,

Медик пояснил, что Саакашвили необходимо продолжить лечение дальше, иначе изменения станут необратимыми. Врач отметил, что политику поставили диагноз парез зрения, нарушение координации и анемию. Также у бывшего президента Грузии не все в порядке с психическим здоровьем.

«Отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство», — добавил Цуладзе.

Он подчеркнул, что сейчас политику нужна физическая реабилитация, а также помощь психотерапевта для выхода из депрессии и подавления посттравматического расстройства, которое он получил в тюрьме.

«Мы не поддерживаем его возвращение туда», — заявил врач и пояснил, что лечение должно происходить у новых условиях, чтобы не напоминать пациенту о полученном стрессе.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он приехал, чтобы поддержать свою партию перед парламентскими выборами. По обвинению в незаконном пересечении границы Саакашвили отправили в следственный изолятор, где он объявил голодовку в знак протеста против незаконного ареста. Когда состояние политика серьезно ухудшилось, его доставили в военный госпиталь Гори из изолятора на реанимобиле.

Бывший президент Грузии уже заочно осужден по уголовным делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Общий срок заочных приговоров составляет девять лет лишения свободы.