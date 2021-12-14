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    14 декабря 2021, 23:28

    Врачи посоветовали не возвращать Саакашвили в тюрьму из-за стресса и депрессии

    Невролог Тенгиз Цуладзе рассказал о стрессе и депрессии Саакашвили после тюрьмы

    Анатолий Минкин

    Власти Грузии должны оставить бывшего лидера страны Михаила Саакашвили в военном госпитале Гори, где он проходит лечение после тюремного заключения и длительной голодовки. Политику требуется длительная реабилитация и помощь психотерапевта. С таким заявлением выступил по итогам консилиума врачей невролог Тенгиз Цуладзе. Его слова процитировало РИА «Новости»,

    Врачи посоветовали не возвращать Саакашвили в тюрьму из-за стресса и депрессии

    Медик пояснил, что Саакашвили необходимо продолжить лечение дальше, иначе изменения станут необратимыми. Врач отметил, что политику поставили диагноз парез зрения, нарушение координации и анемию. Также у бывшего президента Грузии не все в порядке с психическим здоровьем.

    «Отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство», — добавил Цуладзе.

    Он подчеркнул, что сейчас политику нужна физическая реабилитация, а также помощь психотерапевта для выхода из депрессии и подавления посттравматического расстройства, которое он получил в тюрьме.

    «Мы не поддерживаем его возвращение туда», — заявил врач и пояснил, что лечение должно происходить у новых условиях, чтобы не напоминать пациенту о полученном стрессе.

    Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он приехал, чтобы поддержать свою партию перед парламентскими выборами. По обвинению в незаконном пересечении границы Саакашвили отправили в следственный изолятор, где он объявил голодовку в знак протеста против незаконного ареста. Когда состояние политика серьезно ухудшилось, его доставили в военный госпиталь Гори из изолятора на реанимобиле.

    Бывший президент Грузии уже заочно осужден по уголовным делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Общий срок заочных приговоров составляет девять лет лишения свободы.