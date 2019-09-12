  • Врачи попросили мужчин не мазать зубной пастой гениталии

    12 сентября 2019, 10:12

    Наза Салех Захи

    Не стоит намазывать зубную пасту на гениталии для повышения потенции вопреки советам лжеэкспертов на YouTube. Такой совет мужчинам дали настоящие специалисты.
    Врачи попросили мужчин не мазать зубной пастой гениталии

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    Как написало издание DailyMail, одним из первых такой ролик опубликовал человек под ником Jose Barber. В нем сообщалось, что паста поможет при «лечении». Позже на хостинге появились аналогичные видео. Многие из них получили более сотни тысяч просмотров.

    В таких роликах «эксперты» заявляли, что с помощью использования пасты можно избежать преждевременной эякуляции и избавиться от эректильной дисфункции. Для этого якобы нужно промыть свой половой орган пастой с водой.

    «Вы сможете заниматься сексом на 30 минут дольше уже через семь дней!» — пообещал автор одного видео. Он уверен, что паста — это лучший вариант для лечения мужских заболеваний. Ведь этот продукт дешевый, на него нет аллергии. Кроме того, женщина не заметит его применение.

    Фармацевт Джеймс О’Лоэн не согласен с утверждением доморощенного специалиста. По его словам, мужские проблемы не решаются за счет пасты. Ведь в ее состав входят мятные масла и другие вещества, которые могут раздражать кожу. Более того, намазывание пасты на гениталии может закончиться ожогом, появлением шрамов и волдырей. «Ее также нельзя использовать как лубрикант», — отметил он.

    Такого же мнения придерживается и уролог Рич Вайни. Он заявил, что ни в коем случае нельзя применять пасту перед сексом. Из-за нее женщина может получить инфекцию.