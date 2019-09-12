Врачи попросили мужчин не мазать зубной пастой гениталии

Не стоит намазывать зубную пасту на гениталии для повышения потенции вопреки советам лжеэкспертов на YouTube. Такой совет мужчинам дали настоящие специалисты.

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Как написало издание DailyMail, одним из первых такой ролик опубликовал человек под ником Jose Barber. В нем сообщалось, что паста поможет при «лечении». Позже на хостинге появились аналогичные видео. Многие из них получили более сотни тысяч просмотров.

В таких роликах «эксперты» заявляли, что с помощью использования пасты можно избежать преждевременной эякуляции и избавиться от эректильной дисфункции. Для этого якобы нужно промыть свой половой орган пастой с водой.

«Вы сможете заниматься сексом на 30 минут дольше уже через семь дней!» — пообещал автор одного видео. Он уверен, что паста — это лучший вариант для лечения мужских заболеваний. Ведь этот продукт дешевый, на него нет аллергии. Кроме того, женщина не заметит его применение.

Фармацевт Джеймс О’Лоэн не согласен с утверждением доморощенного специалиста. По его словам, мужские проблемы не решаются за счет пасты. Ведь в ее состав входят мятные масла и другие вещества, которые могут раздражать кожу. Более того, намазывание пасты на гениталии может закончиться ожогом, появлением шрамов и волдырей. «Ее также нельзя использовать как лубрикант», — отметил он.

Такого же мнения придерживается и уролог Рич Вайни. Он заявил, что ни в коем случае нельзя применять пасту перед сексом. Из-за нее женщина может получить инфекцию.