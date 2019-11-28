Врачи перепутали пациентов во время пересадки почки

После того, как врачи узнали об ошибке, то сообщили об этом в специальный отдел по закупке и трансплантации органов и Департамент здравоохранения штата. Второго пациента прооперировали через шесть дней.

Сейчас с обоими мужчинами все хорошо. Новые органы прижились. Больница выпустила официальное заявление, в котором извинилась за ошибку. Там уточнили, что путаницы с пациентами можно было избежать, если бы пациентов дополнительно проверили перед операцией.

Саму ошибку назвали беспрецедентной за 40 лет практики. Чтобы такого не допустить в будущем в больнице приняли дополнительные меры.