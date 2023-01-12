Мир 12 января 2023, 10:24 Врачи обнаружили у жены президента США Джилл Байден «белый рак» кожи Супругу президента США Джилл Байден поразил «белый рак» кожи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первая леди США Джилл Байден провела несколько часов в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Врач Белого дома Кевин О’Коннор подтвердил, что у супруги президента проблемы с кожей, вызванные базалиомой — «белым раком». Об этом сообщил CNN.

По словам О’Коннора, Джилл Байден перенесла операцию по удалению раковой ткани над правым глазом. Также врачи обнаружили на левой стороне груди первой леди пораженную область, которую тоже удалили.

Реклама

«Поражения базалиомы не имеют тенденции к распространению или метастазированию, как это делают некоторые более серьезные виды рака кожи, такие как меланома или плоскоклеточный рак», — рассказал доктор Кевин О’Коннор.

Реклама

Все это время президент США, 80-летний Джо Байден, находился рядом с 71-летней супругой и только вечером вернулся в Белый дом.

Ранее департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о дефиците препарата «Тамоксифен» для лечения различных разновидностей рака, включая рака молочной железы.