Мир 14 декабря 2023, 01:52 Врачи обнаружили ребенка между желудком и кишечником у женщины с болью в животе Француженка пожаловалась на боль и узнала о ребенке между желудком и кишечником Freepik

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Жительнице острова Реюньон обратилась к врачам с болью в животе и неожиданно узнала о внематочной беременности — ребенка обнаружили между кишечником и желудком. Историю благополучного рождения необычного младенца рассказало издание The New England Journal of Medicine.

Женщина пожаловалась, что у нее 10 дней подряд болит живот, вздутие становилось заметнее с каждым днем. Снимки МРТ показали, что у 37-летней островитянки развилась внематочная беременность. Плоду на тот момент было 23 недели, плацента разместилась в брюшной полости, прикрепившись к тазу.

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Медики не выявили у ребенка патологий развития и сумели сохранить жизнь обоим пациентам. Женщине сделали операцию, новорожденного поместили в инкубатор. После трех месяцев наблюдений мать и ребенка выписали из больницы.

Гинеколог предупредил о риске при возрастной беременности. После 36 лет у женщины возрастает риск родить ребенка с синдромом Дауна или Патау, повышается вероятность самопроизвольных выкидышей.