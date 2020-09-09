Врачи обнаружили лихорадку Западного Нила у жителя Украины

Житель Полтавской области Украины заболел лихорадкой Западного Нила. Это инфекционное заболевание переносят комары.

Мужчина пожаловался на высокую температуру, слабость и боли в мышцах. Его госпитализировали и провели обследование. Выяснилось, что украинец заболел лихорадкой Западного Нила. Анализы подтвердили наличие антител IgG к вирусу, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины на официальной странице в Facebook.

Это заболевание не передается от человека к человеку. Но на Украине есть области, в которых можно подхватить лихорадку Западного Нила. ЦОЗ опубликовал карту с указанием таких территорий.

Вакцины от вируса нет. Чтобы защитить себя, нужно соблюдать ряд правил. Например, носить одежду с длинными рукавами из плотных тканей и проводить дезинфекцию в помещениях.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, на конец августа 2020 года вирусом Западного Нила заразились 122 человека. Из них 10 скончались. Сейчас вспышка этой болезни продолжается в испанской Севилье.

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