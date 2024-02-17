17 февраля 2024, 02:11
Врачи обнаружили батарейки в пенисе у 73-летнего мужчины
Daily Mail: врачи удалили пациенту часть пениса из-за батареек в уретре
Австралийские врачи удалили часть пениса 73-летнему пациенту из-за того, у него в уретре застряли три батарейки. Об этом написала газета Daily Mail.
По данным издания, пожилой австралиец обратился к медикам из-за болей при мочеиспускании. Пациент признался, что незадолго до этого засунул уретру три батарейки каждая диаметром более сантиметра. Мужчина и раньше такое проделывал, но теперь элементы питания застряли. Из-за батареек уретра почернела, в ней возникли ожоги и начался некроз.
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Хирургам пришлось удалить у пациента часть пениса. Кроме того, ему установили катетер, чтобы мочиться.
Ранее врачи Ступинской больницы извлекли 15-сантиметровую картофелину из прямой кишки пациента. Таким оригинальным способом мужчина пытался излечить геморрой. Чтобы извлечь корнеплод, хирурги провели операцию. Пациент перенес хирургическое вмешательство хорошо.
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