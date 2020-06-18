Врачи назвали основные симптомы коронавируса у детей

Китайские педиатры из Сианьского университета Цзяотун провели исследование и выяснили, как COVID-19 можно обнаружить у ребенка. Известно, что проблемы с легкими у детей возникают позже.

Главными признаками являются лихорадка, рвота и диарея. Такие выводы сделали специалисты, изучив данные четырех больниц в Западном Китае. Итоги работы врачей появились в издании PLoS Medicine.

Так, высокая температура появилась у 76% заболевших детей, сильный кашель мучил 60%, а у 12% наблюдалась рвота и диарея. Еще у 1-2% диагностировали симптомы, которые похожи на синдром Кавасаки. Это заболевание сопровождается воспалением стенок артерий и приводит к температуре, боли в суставах и шелушению кожи.

При этом 18% несовершеннолетних переносили коронавирус в легкой форме, а 82% — в умеренной. Ученые отметили, что лечение маленьких пациентов происходило проще, чем взрослых.

Ранее Роспотребнадзор объяснил родителям, как обезопасить ребенка от коронавируса. Ему нужно объяснить, что не надо тереть нос или глаза, трогать лицо руками или брать пальцы в рот.