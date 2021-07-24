Врачи научились прогнозировать тяжесть течения ковида

Американские ученые открыли способ прогнозирования тяжести течения COVID-19 по анализам из носоглотки. Этот метод оказался эффективнее того, где используют образцы крови. Результаты исследования опубликовал журнал Cell.

Специалисты пришли к выводу, что клетки слизистой в носу и горле подвергаются серьезным изменениям при заражении коронавирусом. Так, у пациентов с легкой и средней степенями тяжести COVID-19 в них стали активны гены, которые отвечают за противовирусную реакцию. Особенно они изменились после стимуляции интерфероном первого типа.

У тяжелых больных, выяснили ученые, противовирусная реакция была выражена слабо из-за того, что интерферон практически не действовал на их эпителиальные клетки. Теперь ученые собрались выяснить причину разного отклика клеток в носу и глотке на иммуностимулятор, чтобы разобраться в возможности использования назальных спреев и капель для укрепления защитных функций организма.

Это открытие сделали исследователи из Бостонской детской больницы, Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи.