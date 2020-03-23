Врачи нашли новый симптом коронавируса

Британская ассоциация оториноларингологии назвала новый признак заражения коронавирусом. Для этого они обобщили информацию о больных из Китая, Южной Кореи и Италии.

Специалисты заявили, что большинство больных теряли полностью или частично обоняние. Об этом сказано на сайте организации. Этот симптом раньше не был широко известен. Тем не менее двое из трех инфицированных в Германию пожаловались на аносмию (потерю обоняния). Теперь медики считают, что люди с такими симптомами должны самоизоливаться.

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Эпидемия распространилась по всему Китаю и позже вышла за его пределы. Наиболее тяжелой ситуация считается в Италии и Иране.

Растет число зараженных в США, Испании, Франции, Германии и других европейских странах. Всего в мире, по последним данным, коронавирус подхватили более 300 тысяч человек. При этом в самом Китае вспышка пошла на спад. Китайские власти заявили, что почти 90% заразившихся китайцев уже выздоровели.

В России зафиксированы 438 случаев. За последние сутки — 71. Российский Минздрав заявил, что мужчины в два раза чаще женщин заражаются коронавирусом.