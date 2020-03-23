Врачи нашли новый симптом коронавируса
Специалисты заявили, что большинство больных теряли полностью или частично обоняние. Об этом сказано на сайте организации. Этот симптом раньше не был широко известен. Тем не менее двое из трех инфицированных в Германию пожаловались на аносмию (потерю обоняния). Теперь медики считают, что люди с такими симптомами должны самоизоливаться.
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Эпидемия распространилась по всему Китаю и позже вышла за его пределы. Наиболее тяжелой ситуация считается в Италии и Иране.
Растет число зараженных в США, Испании, Франции, Германии и других европейских странах. Всего в мире, по последним данным, коронавирус подхватили более 300 тысяч человек. При этом в самом Китае вспышка пошла на спад. Китайские власти заявили, что почти 90% заразившихся китайцев уже выздоровели.
В России зафиксированы 438 случаев. За последние сутки — 71. Российский Минздрав заявил, что мужчины в два раза чаще женщин заражаются коронавирусом.