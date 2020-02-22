Врачи констатировали смерть пенсионерки на Украине. Через 10 часов она ожила

Пенсионерке в Винницкой области стало плохо. Врачи скорой измерили ей пульс и сделали кардиограмму. По всем признакам женщина была мертвой. Через 10 часов ее сердце снова начало биться.

Как сообщил телеканал ТСН, Ксении Дидух 83 года. Без признаков жизни она пролежала 10 часов. Родственники начали готовиться к похоронам: выкопали могилу, заказали отпевание и поминальный обед. Внезапно женщина начала дышать. Ее отвезли в реанимацию. Сейчас она в сознании, разговаривает с врачами и журналистами. Священник назвал этот случай чудом.

«Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека. Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала», — рассказала телеканалу заместитель главврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова. Могилу, которую выкопали для Дидух, закопали.

Похожий случай произошел с 34-летней британкой Одри Марш в конце 2019 года. У нее остановилось сердце во время метели в Пиренеях, куда она отправилась в поход вместе со своим мужем. Она пробыла мертвой шесть часов, а потом ожила. Врачи заявили, что холод стал как причиной остановки сердца, так и спасением. Низкая температура замедлила метаболизм: тканям и органам требовалось меньше кислорода. Из больницы женщина ушла без повреждения мозга.