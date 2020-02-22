Врачи констатировали смерть пенсионерки на Украине. Через 10 часов она ожила
Как сообщил телеканал ТСН, Ксении Дидух 83 года. Без признаков жизни она пролежала 10 часов. Родственники начали готовиться к похоронам: выкопали могилу, заказали отпевание и поминальный обед. Внезапно женщина начала дышать. Ее отвезли в реанимацию. Сейчас она в сознании, разговаривает с врачами и журналистами. Священник назвал этот случай чудом.
«Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека. Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала», — рассказала телеканалу заместитель главврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова. Могилу, которую выкопали для Дидух, закопали.
Похожий случай произошел с 34-летней британкой Одри Марш в конце 2019 года. У нее остановилось сердце во время метели в Пиренеях, куда она отправилась в поход вместе со своим мужем. Она пробыла мертвой шесть часов, а потом ожила. Врачи заявили, что холод стал как причиной остановки сердца, так и спасением. Низкая температура замедлила метаболизм: тканям и органам требовалось меньше кислорода. Из больницы женщина ушла без повреждения мозга.