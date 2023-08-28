28 августа 2023, 23:57
Врачи извлекли из мозга женщины живого червя
The Guardian: в Австралии хирурги извлекли живого червя из мозга женщины
Живого червя длиной в восемь сантиметров извлекли из мозга женщины австралийские врачи из Канберры. По данным газеты The Guardian, такую операцию медики проводили впервые.
Извлеченный червь — ophidascaris robertsi. Такой вид паразитов встречается у питонов.
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«Пациент Канберры стал первым в мире случаем, когда этого паразита обнаруживают у человека», — заявили авторы материала.
Восьмисантиметрового червя обнаружили у 64-летней пациентки, которая впервые обратилась за помощью в 2021 году. Тогда женщина жаловалась на боли в животе, диарею, сухой кашель, лихорадку и ночную потливость.
Через год к ее жалобам добавились забывчивость и депрессия. Врачи направили женщину на МРТ головного мозга. Исследование показало требующие операции отклонения.
По словам врача-инфекциониста городской больницы Санйаи Сенанаяке, обычно червь такого вида встречается у ковровых питонов. Они как раз обитают около дома пациентки.
Предположительно, червь был в траве, которую женщина собирала для употребления в пищу.
«Эта змея и паразит живут и в других частях мира, так что в будущем другие случаи будут обнаружены в других страна», — предположила врач-инфекционист.
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