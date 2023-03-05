05 марта 2023, 00:20
Врачи из России и Белоруссии спасли более 2,1 тысячи сирийцев
Минобороны РФ: врачи из России и Белоруссии оказали помощь более 2,1 тысячи сирийцам
Военные врачи из России и Белоруссии помогли более чем 2100 сирийцам, которые пострадали в результате землетрясения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова привел ТАСС.
Российские и белорусские медики развернули полевой госпиталь в городе Алеппо. В настоящее время специалисты медицинского отряда ВС Белоруссии и врачи из России продолжают оказывать медицинскую помощь гражданам Сирии.
Реклама
«Всего с 17 февраля помощь получили 2108 человек, за сутки — 108», — сказал Гуринов.
Реклама
Также в Сирию продолжает поступать гуманитарная помощь из других стран. За минувшие сутки из Объединенных Арабских Эмиратов в страну прилетели два самолета с гуманитарным грузом, один из них — на российскую авиабазу Хмеймим.
После масштабного землетрясения в Сирии погибли свыше 8,5 тысячи человек, ранения различной степени тяжести получили 7396 жителей. Помощь сирийцам из пострадавших от подземных толчков районов также оказывали российские военные.
Белоруссия
Сирия
Россия
Реклама
Реклама