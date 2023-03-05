Мир 05 марта 2023, 00:20 Врачи из России и Белоруссии спасли более 2,1 тысячи сирийцев Минобороны РФ: врачи из России и Белоруссии оказали помощь более 2,1 тысячи сирийцам РИА «Новости»

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Военные врачи из России и Белоруссии помогли более чем 2100 сирийцам, которые пострадали в результате землетрясения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова привел ТАСС.

Российские и белорусские медики развернули полевой госпиталь в городе Алеппо. В настоящее время специалисты медицинского отряда ВС Белоруссии и врачи из России продолжают оказывать медицинскую помощь гражданам Сирии.

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«Всего с 17 февраля помощь получили 2108 человек, за сутки — 108», — сказал Гуринов.

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Также в Сирию продолжает поступать гуманитарная помощь из других стран. За минувшие сутки из Объединенных Арабских Эмиратов в страну прилетели два самолета с гуманитарным грузом, один из них — на российскую авиабазу Хмеймим.

После масштабного землетрясения в Сирии погибли свыше 8,5 тысячи человек, ранения различной степени тяжести получили 7396 жителей. Помощь сирийцам из пострадавших от подземных толчков районов также оказывали российские военные.