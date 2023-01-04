Мир 04 января 2023, 20:50 Врачи Германии предупредили о риске массового банкротства больниц N-TV: медицинские ассоциации Германии заявили о стоящих на грани банкротства больницах РИА «Новости»

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Многие больницы Германии оказались на грани банкротства из-за роста расходов и нехватки персонала. В этой связи правительству нужно разработать программу субсидирования, иначе жители окажутся без квалифицированной медицинской помощи. Как сообщил телеканал N-TV, об этом говорится в письме Марбургской ассоциации старших врачей к министру здравоохранения Карлу Лаутербаху.

Авторы напомнили, что предложенная главой Минздрава реформа увенчается успехом только при условии, если сами больницы не закроются.

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«Возобновление мер по финансовой стабилизации клиник федеральными, государственными и медицинскими страховыми компаниями стало главной темой сегодняшнего дня», — говорится в тексте письма.

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Издание «Политика сегодня» сообщило, что, согласно проведенным опросам, только 6% медицинских учреждений Германии оценили свое экономическое положение как хорошее. Еще 20% прогнозировали, что смогут закрыть 2022 год с положительным балансом на счетах.

В ноябре Лаутербах пообещал больницам финансовую поддержку в связи с резким удорожанием электроэнергии. Также его реформа предусматривала изменения в системе оплаты труда медиков в виде единовременных выплат за лечение пациентов.

Сам проект изменений еще находится на стадии рассмотрения, и врачи опасаются, что существующие сейчас проблемы останутся без внимания властей.