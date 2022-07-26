Врачи диагностировали у экс-императора Японии сердечную недостаточность

Врачи в Токио диагностировали у бывшего императора Японии Акихито сердечную недостаточность. Он начал лечение в июне и пошел на поправку, сообщило агентство Kyodo.

«Акихито получил диагноз после обследования сердца в больнице Токийского университета в воскресенье», — сообщил автор статьи со ссылкой на Агентство императорского двора.

Бывший император начал принимать лекарства еще в конце июня, и его состояние улучшилось. Акихито 88 лет, он правил с 1989 года, пока в 2019 году его сын Нарухито не взошел на престол. Акихито является рекордсменом долголетия среди монархов Японии.

Американский президент Джо Байден, визит которого в Токио в мае спровоцировал протесты, тоже болен. Тесты подтвердили у него коронавирус. Он рассказал о своем состоянии на совещании онлайн с руководителями корпораций.