Мир 15 сентября 2023, 00:21 Врачи ампутировали руку женщине после нападения на нее акулы в Египте Daily Mail: врачи ампутировали руку женщине, на которую напала акула в Египте Pxhere

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Врачи ампутировали левую руку женщине, которая пострадала при нападении акулы на популярном курорте Дахаб в Египте. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии, сообщил Daily Mail.

Пострадавшую женщину сразу после нападения акулы доставили в центральный госпиталь Дахаба. Но затем ее перевели в международную больницу Шарм-эль-Шейха. Там медики провели пациентке экстренную операцию.

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Нападение акулы на женщину произошло близ отеля «Лагуна», когда отдыхающая плавала возле буйков вместе со своим спутником, рассказал «360» один из очевидцев. По его словам, когда пострадавшую вытащили на берег, было понятно, что у нее «что-то не так с рукой». Очевидцам показалось, что акула до локтя откусила женщине руку. Работники отеля сразу унесли пострадавшую.

Акулу-убийцу попытались поймать, но она ушла на глубину. Пострадавшая женщина оказалась гражданкой Египта.

Посольства России в Египте призвало отдыхающих соблюдать все ограничения местных властей после нападения акулы, включая ограничения по плаванию в открытом море.