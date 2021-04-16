Врачей ХМАО обвинили в гибели ребенка

Врачей роддома в ХМАО обвинили в гибели ребенка. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

Уточняется, что информацию об этом распространил анонимный пользователь. По его словам, врачи не назначили кесарево сечение, которое было необходимо.

«Как оказалось, кесарево сечение было необходимо, так как фактический вес ребенка составил почти 4,5 килограмма, а рост 60 сантиметров», — написал он.

Главный врач Нижневартовского перинатального центра Лариса Михайлова заявила, что информация ложная.