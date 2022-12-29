Мир 29 декабря 2022, 20:28 Врача из России осудили в Германии за антинацистские картинки Суд в Германии признал оштрафовал врача из России за антинацистские карикатуры Christian Lue / Unsplash

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Врача из России оштрафовали за публикацию в социальных сетях антинацистских картинок, сообщило РИА «Новости». Журналисты агентства ознакомились с решением суда, который счел фотографию советских солдат, кидающих нацистские знамена на Красной Площади в Москве нарушением закона.

Последние 10 лет медик проживает в Германии. Он работает нейрохирургом в одной из клиник на юге страны. В феврале мужчина опубликовал фотографию двух сапог — на одном из них была нарисована нацистская свастика, на другом — украинский трезубец. Врач подписал снимок «два сапога пара». Суд счел публикацию нарушением.

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«Обвиняемый виновен в использовании противоречащих конституции и принадлежащих террористическим организациям знаков в четырех случаях», — вынес вердикт суд.

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Судья счел поводом для штрафа и публикацию фотографии бросающих нацистские знамена на Красной площади советских солдат. Врачу грозило наказание в виде лишения свободы на три года, но частичное признание вины позволило смягчить решение. В итоге медика обязали выплатить государству 10200 евро (около 776 тысяч рублей).

Певец Андрей Макаревич* допустил высказывания, в которых сравнил Россию с нацистской Германией. За это его внесли в реестр иноагентов.

* Андрей Макаревич — признан в России иностранным агентом