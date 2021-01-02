Врача госпитализировали с воспалением мозга после вакцинации Pfizer в Мексике

Медик находится в отделении интенсивной терапии государственной больницы в штате Нуэво-Леон на севере Мексики.

При поступлении пострадавшей поставили диагноз «энцефаломиелит» — воспаление головного и спинного мозга, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В анамнезе у врача были аллергические реакции, добавили в ведомстве. Там отметили, что клинические испытания не подтверждают, что у кого-либо после применения вакцины развилось воспаление мозга. В компаниях Pfizer и BioNTech пока не комментировали ситуацию.

В Мексике от COVID-19 умерли свыше 126 тысяч человек. В конце декабря 2020 года страна начала вакцинацию медицинских работников. Ежедневно в Мексике выявляют около 12 тысяч новых больных. Статистика практически не меняется с конца ноября.