Врач заявил, что состояние здоровья Саакашвили может ухудшиться в любую минуту

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже больше месяца находится в тюрьме, стал жаловаться на здоровье. У него участилось сердцебиение, его организм сильно ослаб. Личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе сообщил, что его состояние может ухудшиться в любую минуту.

«[Экс-]президент жалуется на учащенное сердцебиение, он более слаб, чем прежде, и так далее. Чрезвычайное состояние может настать в любую минуту. Я точно не могу сказать, так как ситуация нестабильная», — сказал Кипшидзе. Слова медика привел ТАСС.

Врач добавил, что он договорился со своими коллегами организовать консилиум в пятницу и еще раз осмотреть Саакашвили. Кипшидзе добавил, что политик потерял уже 10% своего веса, и в его случае это опасно.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся туда незадолго до начала первого тура муниципальных выборов. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме города Рустави. Он объявлял голодовку, потому что считает себя политзаключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику.