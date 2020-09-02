Врач Трампа опроверг слухи о проблемах с сердцем у своего пациента

Президент США Дональд Трамп не имеет никаких проблем с сердцем. У него не было ни инсульта, никаких других сосудистых заболеваний, а также ему не проводили никакого обследования. С таким заявлением выступил личный врач американского лидера Шон Конли.

Как сообщила телекомпания CNBC, медик особо отметил, что сделал заявление по просьбе своего высокопоставленного пациента.

«Президент здоров. Я уверен в его способности выдержать строгий график. Как сказано в моем последнем отчете, он в состоянии выполнять обязанности президента», — заявил врач.

Доктор Конли выступил через несколько часов после того, как Трамп опубликовал на своей странице в Twitter гневное сообщение.

«Сейчас они пытаются сказать, что ваш любимый президент, то есть я, ходил в Медицинский центр Уолтера Рида, перенеся серию мини-инсультов. Этого никогда не случалось с этим кандидатом. Возможно, они имеют в виду другого кандидата от другой партии», — говорится в сообщении.

Так президент США отреагировал на сообщение бывшего пресс-секретаря Белого дома Джо Локхарта. Работавший в аппарате президента Билл Клинтона бывший чиновник поинтересовался, действительно ли Дональд Трамп перенес инсульт, который он скрывает от американской общественности?

В Медицинский центр Уолтера Рида Трамп действительно ходил, но было это в ноябре прошлого года. Тогда в Белом доме объяснили это обычным обследованием. Слухи о возможном инсульте президента США возобновились после репортажа о готовящейся к выходу книги репортера газеты New York Times Майкла Шмидта.

В ней автор утверждает, что во время визита Трампа в больницу вице-президент Пенс находился в режиме ожидания взять на себя президентские полномочия, если бы действующему американскому лидеру потребовалась бы операция.