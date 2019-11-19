Врач Трампа назвал обследование президента США плановым

Президент США Дональд Трамп на выходных прошел плановое медицинское обследование. Подозрения не подтвердились, и серьезных проблем со здоровьем у американского лидера не нашли.

«Несмотря на некоторые подозрения, у президента не было никакой боли в груди, и он не проходил обследование или лечение по какой-либо проблеме, требующей срочного решения», — цитирует «Интерфакс» его лечащего врача Шона Конли, заявление которого распространил Белый дом.

В заявлении подчеркивается, что обследование было плановым и что президент «не проходил сердечного или неврологического обследования». Комментируя то, что об обследовании нигде не сообщалось, врач заметил, что это произошло из-за «неопределенности графика».

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Трамп проходил обследование в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в округе Колумбия. Из-за того, что президент нанес визит врачу на несколько месяцев раньше обычного времени, СМИ решили, что у Трампа есть какие-то проблемы со здоровьем.

Дональду Трампу 73 года. Согласно обнародованным результатам февральского обследования, президент весил 110,22 килограмма, что почти на два килограмма больше прошлогоднего результата. Давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.