Мир 02 декабря 2023, 15:11 Врач с российским гражданством погиб в секторе Газа РИА «Новости»: в Газе погиб врач с российским гражданством после удара Израиля Str/Keystone Press Agency/globallookpress

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Палестинский врач с гражданством России погиб в результате израильского авиаудара по Газе. Об этом РИА «Новости» рассказал брат погибшего Мохаммед Хассуна.

«Мой кузен (двоюродный брат — прим. ред.) Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газе», — заявил Хассуна.

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У Маджеда Хассуна было российское гражданство. Мужчина работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт-Лахия на севере анклава.

С начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что силы израильской армии продолжают жестокие бомбардировки различных районов палестинского анклава с суши, моря и воздуха.

За последние 24 часа число погибли 200 человек, 589 ранены. Ранее Израиль начал штурмовать города и деревни на Западном берегу Иордана.