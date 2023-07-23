Мир 23 июля 2023, 12:27 Врач рассказала об охоте ВСУ на российских военных медиков РИА «Новости»: ВСУ развязали охоту на российских военных медиков РИА «Новости»

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ВСУ целенаправленно стремятся уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА «Новости» начальник медслужбы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга. Она обратила внимание, что речь идет о нарушении норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года.

«Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока он работает, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики», — подчеркнула она.

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По ее данным, в рядах противника даже объявляют награды за убийство медика, потому что нехватка специалистов, которые могут оказывать профпомощь военным, приводит к росту потерь.

«Если медик погибает — погибает вся рота, весь взвод», — подчеркнула собеседница агентства.

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года содержит нормы, по которым медперсонал, в том числе сотрудники, которые занимаются только эвакуацией раненых, и санитарные учреждения не относятся к комбатантам и военным объектам. На них нельзя нападать.