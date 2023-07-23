23 июля 2023, 12:27
Врач рассказала об охоте ВСУ на российских военных медиков
РИА «Новости»: ВСУ развязали охоту на российских военных медиков
ВСУ целенаправленно стремятся уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА «Новости» начальник медслужбы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга. Она обратила внимание, что речь идет о нарушении норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года.
«Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока он работает, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики», — подчеркнула она.
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По ее данным, в рядах противника даже объявляют награды за убийство медика, потому что нехватка специалистов, которые могут оказывать профпомощь военным, приводит к росту потерь.
«Если медик погибает — погибает вся рота, весь взвод», — подчеркнула собеседница агентства.
Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года содержит нормы, по которым медперсонал, в том числе сотрудники, которые занимаются только эвакуацией раненых, и санитарные учреждения не относятся к комбатантам и военным объектам. На них нельзя нападать.
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