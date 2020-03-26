Врач рассказала о вереницах гробов Италии

Уехавшая в Италию врач-реаниматолог Ирина Шлычкова рассказала о катастрофической ситуации в республике. По ее словам, из города Бергамо, который является одним из центров эпидемии, на военных машинах вывозят «гробы с людьми». У родственников нет возможности похоронить умерших в радиусе 300 километров от города.

«Родственники не могут проститься со своими близкими, не знают, где они. Это ужас, это страшно», — сообщила Шлычкова в программе «60 минут».

Медик рассказала, что по состоянию на 23 марта в Италии от коронавируса умерли 24 врача.

Шлычкова получила образование в СССР, уже больше 20 лет она работает врачом в Италии.

«Мы учили эпидемиологию, у нас есть врачи-эпидемиологи, у нас есть эта служба. В Италии, к сожалению, этого нет», — посетовала реаниматолог.

По мнению медика, власти страны упустили момент активной борьбы с эпидемией. Поэтому она призвала россиян во время выходной недели оставаться дома.

«Сидите дома! Это не каникулы, и если вы выйдите на улицу, вирус вас поразит», — заявила она.