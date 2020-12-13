Врач рассказал о выздоровлении Байдена после травмы

Медик принял Байдена в больнице Филадельфии, где направил его компьютерную томографию. Изучив результаты исследования, О’Коннор констатировал, что перелом заживает так, как положено.

Две недели назад Джо Байден во время игры с одной из своих собак упал и получил травму ноги. Сам он рассказал, что пес Мэйджор принес ему мячик с предложением поиграть. Байден схватил игрушку, а пес начал отбегать, чтобы поймать брошенный ему предмет. Но политик побежал за животных и схватил его за хвост. В итоге он споткнулся о коврик.

Врачи диагностировали у Байдена трещины в кости право лодыжки. Несколько дней он носил специальные ботинки. Сейчас политик до сих пор прихрамывает.

Но травма не сказалась на его рабочем графике. На следующей неделе Байден намерен назвать имена министров своего правительства. Кроме того в его графике указана поездка в штат Джорджия. Там он примет участие в предвыборной кампании кандидатов от Демократической партии на выборах в Сенат.