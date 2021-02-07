Врач рассказал о восстановлении Байдена после травмы ноги

Президент США Джо Байден еще в ноябре 2020 повредил ногу. Он сделал снимок в клинике в штате Делавэр и продолжает восстанавливаться. Об этом сообщил врач лидера страны Кевин О’Коннор.

«Президенту будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование. Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей», — привела слова медика пресс-служба Белого дома.

О’Коннор пояснил, что рентгеновский снимок был необходим, чтобы убедиться в хорошей стабильности связок. Врач добавил, что процесс восстановления ноги президента протекает нормально.

Байден вывихнул правую лодыжку в конце ноября 2020 года. Он неудачно поскользнулся во время игры со своей собакой. После травмы президенту сделали компьютерную томографию, которая выявила трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях. Эти кости располагаются в середине стопы.

Демократ Джо Байден занял пост президента США 20 января 2021 года. Он победил на выборах и сменил республиканца Дональда Трампа.