Врач рассказал о восстановлении Байдена после травмы ноги
«Президенту будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование. Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей», — привела слова медика пресс-служба Белого дома.
О’Коннор пояснил, что рентгеновский снимок был необходим, чтобы убедиться в хорошей стабильности связок. Врач добавил, что процесс восстановления ноги президента протекает нормально.
Байден вывихнул правую лодыжку в конце ноября 2020 года. Он неудачно поскользнулся во время игры со своей собакой. После травмы президенту сделали компьютерную томографию, которая выявила трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях. Эти кости располагаются в середине стопы.
Демократ Джо Байден занял пост президента США 20 января 2021 года. Он победил на выборах и сменил республиканца Дональда Трампа.