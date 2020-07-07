Врач рассказал о вероятном сценарии последствий пандемии

По словам генсека ООН, есть два сценария: оптимистичный и худший. В первом случае все страны смогут справиться с инфекцией, а в ближайшие девять месяцев изобретут вакцину. В этом случае мир через два-три года вернется к обычному образу жизни.

При отрицательном варианте COVID-19 заболеет еще больше людей, а вакцину получат только развитые страны. Такой сценарий приведет к глобальной депрессии, которая продлится пять-семь лет.

Кашубина считает, что мир пойдет все же по оптимистичному сценарию.

«Я почти уверена, что первый, потому что, как мне кажется, все — и развитые, и неразвитые страны — очень заинтересованы в получении вакцины. И я не думаю, что будет монополия на ее производство: если какая-то страна не захочет давать свою вакцину остальным, наверняка найдется другой производитель. Мне кажется, нам на руку эта конкуренция, вакцинная гонка. В конечном итоге не будет иного сценария, чем в случае с любыми другими контролируемыми инфекциями, которые мы умеем предотвращать с помощью вакцинации. ВОЗ позаботится о том, чтобы даже для бедных стран вакцина была закуплена», — заявила врач.

Она также заявила, что пандемия принесет благоприятные изменения в мир, так как человечество извлечет из этого урок.