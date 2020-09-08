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    08 сентября 2020, 12:07

    Врач рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Берлускони

    Анастасия Кременчугская

    Альберто Дзангрилло, личный врач бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, рассказал об улучшении состояния своего пациента. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Сайт «Дни.ру» напомнил, что ранее у политика выявили коронавирус.

    «Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается и соответствует химическому составу крови и возобновлению сильного специфического иммунного ответа, связанного со снижением показателей воспалительного процесса», — заявил Дзангрилло.

    Новости SMI.FM