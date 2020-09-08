Врач рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Берлускони

Сайт «Дни.ру» напомнил, что ранее у политика выявили коронавирус.

«Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается и соответствует химическому составу крови и возобновлению сильного специфического иммунного ответа, связанного со снижением показателей воспалительного процесса», — заявил Дзангрилло.