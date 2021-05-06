Врач предупредил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии

В Индии ожидают третью волну коронавируса. По словам научного советника правительства Виджая Рагхавана, она неизбежна из-за высоких уровней циркулирующего вируса.

«Третья фаза неизбежна, учитывая более высокие уровни циркулирующего вируса, но неясно, когда именно произойдет эта третья фаза. Мы должны подготовиться к новым волнам», — процитировало РИА «Новости» Рагхавана.

Он отметил, что нужно будет усовершенствовать уже созданные вакцины, чтобы они были готовы к борьбе с новыми штаммами коронавируса, которые ускорили распространение инфекции в стране.

«Вакцины эффективны против существующих вариантов, которые появятся во всем мире, а также в Индии, но варианты, которые увеличивают передачу, скорее всего, выйдут на плато. В дальнейшем будут возникать варианты c уклонением от иммунного ответа и те, которые снижают или увеличивают тяжесть заболевания», — отметил Рагхаван.

В четверг, 6 мая, в Индии вновь был установлен мировой антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом — более 412,2 тысячи человек. Страна установила максимальный показатель и по количеству умерших — более 3,9 тысячи человек.