Врач посольства РФ смог попасть в афинскую тюрьму к Виннику
Накануне врача посольства России наконец-то пустили в афинскую тюрьму к Александру Виннику, написал RT. Доктор смог провести осмотр росгражданина.
В тюрьму к россиянину никого не пускают, даже родственников. В связи с этим адвокат подал жалобу в ООН на Грецию, так как правозащитная организация ее игнорирует.
Александра Винника задержали в 2017 году по приказу Америки. Он подозревается в отмывании около четырех миллиардов долларов с помощью криптовалютной биржи.