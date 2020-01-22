Врач посольства РФ смог попасть в афинскую тюрьму к Виннику

В тюрьму к россиянину никого не пускают, даже родственников. В связи с этим адвокат подал жалобу в ООН на Грецию, так как правозащитная организация ее игнорирует.

Александра Винника задержали в 2017 году по приказу Америки. Он подозревается в отмывании около четырех миллиардов долларов с помощью криптовалютной биржи.