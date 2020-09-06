Врач оценил влияние смартфонов на память человека

Сотовые телефоны уже давно и прочно вошли в жизнь современного человека. Но удобный гаджет имеет негативное влияние на память своего владельца.

Как рассказала врач-терапевт Олеся Набокова в беседе с агентством «Прайм». при использовании любых сотовых телефонов человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. По ее словам, работа на мобильных устройствах, использование навигации, постоянное чтение новостей в Сети и даже съемка фотографий на телефон вызывает проблемы с запоминанием.

«В небольших исследованиях выяснили, что при уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен», — отметила Набокова.

Для того, чтобы улучшить память специалист посоветовала выполнять определенные упражнения. Среди них устный счет, счет в обратном порядке, а также задачи со словами и цифрами.

Те, кто часто работает со смартфонами, слишком много времени проводят с опущенной к гаджету головой. Из-за специфической позы они рано обзаводятся вторым подбородком, а в глаза — как будто песка насыпали. Почти те же самые проблемы со здоровьем встречаются у программистов и просто любителей гаджетов.