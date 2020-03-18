Врач определил безопасную дистанцию между людьми во время эпидемии коронавируса

Во время пандемии людям стоит держаться друг от друга подальше. Оптимальное расстояние — до двух метров. Но это может сработать только на открытом воздухе. В помещении лучше вообще ни с кем не пересекаться.

Японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал РИА «Новости», что во время эпидемии запрещать массовые мероприятия, ориентируясь на количество человек, не имеет смысла. Роль играет только где собираются люди и на каком расстоянии друг от друга находятся. На улице двух метров будет достаточно. При этом не стоит разговаривать. В этом случае шанс заражения минимальный.

Если даже малое количество людей соберется в непроветриваемом помещении, то это будет гораздо опаснее, чем разреженная толпа на улице. Ранее Акихиро назвал худший сценарий развития пандемии. По его словам, если эпидемия превратится в сезонную, это будет очень опасно для пожилых людей. Для них вирус представляет смертельную угрозу.

Из-за разгула коронавируса власти многих стран закрыли границы и запретили массовые мероприятия. Со дня вспышки 2019-nCoV прошло два с лишним месяца. За это время он распространился по всему миру и ВОЗ объявила о пандемии. Жертвами коронавируса уже стали около восьми тысяч человек.