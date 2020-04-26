Операция на сердце по стентированию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вместо оной минуты затянулась на восемь, так как у врача, который проводил хирургическое вмешательство, сильно дрожали руки. Срочную операцию провели не дожидаясь китайских медиков, которые в это время уже вылетели в Пхеньян.

Об этом сообщил РИА «Новости» со ссылкой на японский еженедельник, опубликовавший материал, основанный на данных китайских анонимных источников.

Собеседники Shūkan Gendai рассказали, что Ким Чен Ыну стало плохо в ходе осмотра одного из регионов страны. Он схватился за сердце и упал. Врачи доставили его в ближайшее отделение скорой помощи, делая лидеру массаж сердца.

В то же время Пхеньян попросил Китай срочно выслать из Пекина группу врачей. Но их северокорейские коллеги решили, что, если будут их ждать, высокопоставленный пациент может не выжить. Поэтому операцию по установке стента в сердце провели самостоятельно.

Источник японского еженедельника уточнил, что она не слишком сложная, и обычно занимает не больше минуты.

«Однако проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких же полных пациентах, (как Ким Чен Ын — ред.) у него не было. Поэтому на установку стента ушло восемь минут», — приводит издание слова источника.

Из-за того, что Ким Чен Ын несколько недель не появлялся на публике, пропусти несколько важных мероприятий, некоторые южноазиатские СМИ сообщили о его смерти. По их данным, лидер Северной Кореи скончался в начале апреля после неудачной операции на сердце.