Мир 10 февраля 2024, 08:06 Врач Обамы и Трампа посоветовал Байдену пройти тесты на здравомыслие перед выборами Врач Обамы и Трампа Джексон: Байдену стоит пройти серию тестов на здравомыслие CNP/AdMedia/globallookpress

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Личный врач экс-лидеров США Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Ронни Джексон отметил, что действующему президенту Джо Байдену необходимо пройти ряд тестов на «умственную компетентность», прежде чем участвовать в выборах. Об этом написала газета New York Post.

«Ему нужна целая серия когнитивных тестов, объективных, задокументированных и доведенных до американского народа его врачом. Я не ставлю диагноз, не говорю, что у него болезнь Альцгеймера, или Паркинсона, или деменция, или что-то еще. У этого парня когнитивные проблемы, связанные с его возрастом», — отметил Джексон.

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Он обратил внимание на то, что Байден шаркает при ходьбе, невнятно говорит, забывает, где находится, не может вспомнить имена и даты. По мнению специалиста, это явно не тот человек, который должен «контролировать ядерные коды в США и судьбу страны за рубежом». Ронни Джексон напомнил, что еще во времена, когда Джо Байден был кандидатом в президенты, утверждал, что у него «нет когнитивных способностей» для этого. Врач также назвал «очень тревожным» то, что американский лидер путает глав стран Европы с их мертвыми предшественниками.

Дональд Трамп ранее предположил, что 81-летний Байден может не осознавать, что еще жив.