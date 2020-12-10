Врач назвал самую вредную для мозга еду

Головной мозг легко можно повредить, если питаться неправильно. Еда с повышенным содержанием животных жиров вызывает когнитивные проблемы. Об этом заявила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.

«Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость, — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге», — приводит информационный портал «МедикФорум» слова Москони.

По словам врача, неправильное питание может повредить структурные и функциональные элементы мозга. Особенно опасны насыщенные животные жиры для людей с высокой уязвимостью к старению мозга и деменции.

Профессор психиатрии, неврологии и эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кристин Яффе добавила, что людям надо разобраться с понятием «правильное питание», чтобы действительно сберечь свое здоровье. Многие сейчас живут в иллюзии, что жирные кислоты — это то, что надо для мозга. Все подобные добавки полезны только в одном случае: когда человеку реально не хватает определенных питательных веществ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые ускоряют процесс старения. В его список попала еда с большим содержанием сахара, соли и «неправильных жиров».