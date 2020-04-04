Врач назвал главную ошибку Италии в борьбе с коронавирусом

Власти Италии начали слишком поздно принимать меры по борьбе с коронавирусом. Запоздалая реакция привела к большому числу заразившихся и погибших. Промедление стало главной ошибкой страны во время пандемии.

Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Петербурге Александр Семенов отметил, что итальянские власти опоздали с принятием мер как минимум на три недели.

«Мы увидели, как делать не надо. Теперь мы понимаем гораздо больше, чем две недели назад, когда только начинали здесь работать и помогать», — цитирует его «Коммерсант».

Немаловажную роль в Италии сыграли и местные жители. Люди довольно медленно перестраивались на соблюдение мер предосторожности и не соблюдали безопасную дистанцию.

Китай же, наоборот, успел вовремя, поэтому довольно быстро страна смогла уйти с первого места по числу летальных исходов. «Что касается России, то я думаю, какое счастье, что мы это смогли затормозить, закрыли по запросу главного санитарного врача границу с Китаем и транзитные потоки, выиграли несколько месяцев», — подчеркнул Семенов.

Специалист считает, что Россия вряд ли пойдет по итальянскому сценарию, так как создана «серьезная, адекватная и разветвленная система Роспотребнадзора». Более того, страна лидирует по количеству аппаратов ИВЛ.

По данным на 3 апреля, заразившихся коронавирусом в России насчитывается 4149 человек. В мире этот показатель превысил отметку в миллион человек.