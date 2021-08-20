Врач из Казахстана рассказала, как ее заставили извиниться за речь на русском

Невролог Эмилия Гречаник из Казахстана рассказала, как казахстанский блогер-националист заставил ее извиниться за речь на русском языке. Этим она поделилась с RT.

По словам Гречаник, в телефонном разговоре на работе она попросила пациента назвать идентификационный номер на русском языке.

«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане… государственный язык — казахский, язык межнационального общения — русский. Мы работаем на двух языках… Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер», — цитирует издание врача.

После этого блогер Куат Ахметов выложил запись этого разговора, заявив, что Гречаник заставляет клиентов говорить по-русски. Он пообещал заявить в прокуратуру, если женщина не извинится. По словам врача, после этого ей пришлось извиниться за инцидент на камеру, поскольку ее вынудили это сделать.