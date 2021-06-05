Врач из Австралии придумал фотопроект с собаками людей, которых тестирует на ковид

Врач Тиффани Уайт из Мельбурна тестирует людей на коронавирус и фотографирует их собак, с которыми они приезжают в клинику. Их снимки она выкладывает в Instagram, в ее коллекции уже более 400 кадров с питомцами. Об этом сообщила «Би-би-си».

Медик назвала свой фотопроект Swab Dogs («Собаки-мазки»). Уайт рассказала, что в период пандемии, когда на работе валишься с ног, они с коллегами пытались найти что-то позитивное в трудовых буднях. И этим лучиком света стали милые собачки, с которыми к ним приезжают тестироваться на коронавирус.

Люди не против, что их собак фотографируют. Наоборот, им даже нравится это. А когда аккаунт в Instagram, в котором она выкладывает снимки, стал набирать популярность, друзья тех, чьи собаки уже засветились на фото, тоже начали приезжать в клинику со своими питомцами.

Иногда к ним приезжают и с кошками. Их фотографии тоже попадаются.

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