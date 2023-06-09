Мир 09 июня 2023, 05:17 Врач год поил 16-летнюю пациентку кофе со своей спермой The Daily Mirror: 55-летний врач год добавлял свою сперму в кофе для 16-летней пациентки Pixabay

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Врача в Великобритании заподозрили в сексуализированном насилии в отношении 16-летней пациентки. Сторона обвинения утверждает, что 55-летний доктор на протяжении года добавлял в кофе девушки свою сперму, сообщила The Daily Mirror.

Впервые девушка обратила внимание на странный вкус кофе в 2020 году. Она рассказала, что даже не стала допивать солоноватый напиток и вылила его в раковину. На дне она увидела вязкую смесь, о происхождении которой догадалась не сразу. После этого она перестало пить приготовленный врачом кофе.

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Через год пациентка увидела в кармане врача баночку для сбора образцов спермы. Очередную порцию «угощения» девушка вылила в унитаз. Вязкую жидкость она сфотографировала и собрала в емкость для анализа. После этого она заявила в полицию. Экспертиза показала, что в кофе была сперма.

Врача арестовали прямо на работе. Он отказался признать вину. Доктор утверждал, что сперма могла оказаться у него на руках и так попасть в чашку к пациентке. Обвинение настаивает, что эпизодов с кофе могло быть больше, чем два, так как врач постоянно угощал им совершавшую визиты пациентку.