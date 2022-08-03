Врач Гнелица объяснил причины шаткой походки Пелоси

Нэнси Пелоси, за полетом которой на Тайвань 2 августа следил весь мир, 82 года. По тайваньскому аэропорту она шла характерной «утиной походкой», что, по мнению врача-ортопеда Николая Гнелицы, может быть связано с возрастными проблемами со здоровьем. Об этом он рассказал сайту телеканала «Звезда».

«У Пелоси трудности, проблемы с ходьбой. Они могут быть опосредованы проблемами с опорно-двигательной системой — возможно, артроз суставов. Все-таки 82 года! Поэтому и шаткая походка. Она не неврологического характера, а опорно-двигательного аппарата», — сказал врач.

По его словам, затяжной перелет в таком возрасте мог вызвать у политика болевой синдром.