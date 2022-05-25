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    25 мая 2022, 22:50

    Врач-гериатр Новоселов предположил у Байдена болезнь Альцгеймера

    Полина Гребенщикова

    Президент США Джо Байден может быть болен болезнью Альцгеймера. Таким мнением с Pravda.Ru поделился врач-гериатр Валерий Новоселов.

    По словам врача, недугом можно объяснить оговорки и странное поведение американского лидера. Новоселов добавил, что по статистике в 85 лет около 40% россиян страдают из-за деменции. В США картина похожая.

    «Симптоматика была заметной уже в момент, когда Байден подходил к выборам. Я обратил внимание, что есть уже как минимум три гериатрических синдрома. Когнитивная функция, память у президента снижется. Как любому пожилому человеку, Байдену нужны кресло-качалка, плед, любовь домашних. А он должен мотаться по всему миру, запоминать информацию, которую уже не может удерживать. Отсюда масса оговорок», — сказал врач.