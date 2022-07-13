Врач Джексон рассказал, что Обама раскритиковал его за оценку проблем с психикой Байдена

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон рассказал, что в 2020 году экс-президент США Барак Обама раскритиковал его за оценку психического состояния нынешнего президента Джо Байдена. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По словам Джексона, поведение Байдена во время предвыборной компании вызывало вопросы о его психического здоровье. Об этом врач написал в соцсетях, что не понравилось Обаме. Поэтому политик прислал врачу письмо.

«Я должен выразить свое разочарование по поводу этого дешевого выпада, который вы сделали в сторону Джо Байдена. Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали», — говорилось в нем.