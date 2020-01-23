    23 января 2020, 23:22

    Врач допустил, что историю с коронавирусом раздули из-за денег

    Ирина Нагайникова

    Врач Алексей Хухрев допустил, что историю с китайской эпидемией коронавируса намеренно тиражируют ради денег, сообщил «Царьград».

    Кандидат медицинских наук и терапевт Алексей Хухрев обратил внимание на заявление пресс-службы интернет-магазина AliExpress о безопасности посылок из Китая.

    По словам специалиста, вопрос в том, насколько вирус устойчив при высыхании. Большая часть вирусов умирает при этом, как, например, ВИЧ. Однако ряд вирусов может сохранить свойства к размножению даже в самых жестких условиях.

    Хухрев напомнил об истории со свиным гриппом и препаратом «Тамифлю». Тогда противовирусный препарат распродали в огромном количестве. Врач допустил, что историю с китайским коронавирусом также могут тиражировать ради заработка на лекарствах.

    «Тут много вопросов. И ВОЗ тогда тоже врала как сивый мерин. Естественно, всю истерию за деньги раздували. Тут никто не спорит», — заявил Хухрев.