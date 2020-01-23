Врач допустил, что историю с коронавирусом раздули из-за денег

Кандидат медицинских наук и терапевт Алексей Хухрев обратил внимание на заявление пресс-службы интернет-магазина AliExpress о безопасности посылок из Китая.

По словам специалиста, вопрос в том, насколько вирус устойчив при высыхании. Большая часть вирусов умирает при этом, как, например, ВИЧ. Однако ряд вирусов может сохранить свойства к размножению даже в самых жестких условиях.

Хухрев напомнил об истории со свиным гриппом и препаратом «Тамифлю». Тогда противовирусный препарат распродали в огромном количестве. Врач допустил, что историю с китайским коронавирусом также могут тиражировать ради заработка на лекарствах.

«Тут много вопросов. И ВОЗ тогда тоже врала как сивый мерин. Естественно, всю истерию за деньги раздували. Тут никто не спорит», — заявил Хухрев.