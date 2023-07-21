Мир 21 июля 2023, 15:17 Врач больницы Молдавии отказал русской пациентке в операции Руководство РКБ Кишинева извинилось за русофобские высказывания своего хирурга Unsplash

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Русская пациентка Республиканской клинической больницы Кишинева столкнулась с хамским поведением хирурга, который заявил, что считает русских врагами, а слово «здравствуйте» воспринял как оскорбление. Видео из медицинского кабинета опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Во время общения с пациенткой врач разговаривал только на румынском языке, который женщина понимала, но не говорила на нем.

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«Мне хочется вытащить „Калашников“ и расстрелять вас, поскольку вы для меня враг», — заявил хирург и добавил, что он не оперирует русских.

За хамское поведение своего специалиста извинилось руководство Республиканской клинической больницы в Кишиневе на своей странице в Facebook*. В сообщении указали, что в общении с пациентами недопустимо несправедливое или неуважительное отношение, независимо от их языка или этнической принадлежности.

«Приносим извинения пациентке и заверяем, что примем необходимые меры для предотвращения таких случаев», — подчеркнули в руководстве.

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику в беседе с ТАСС отметил, что это не первый подобный случай в республике по отношению к русскоговорящим жителям. Он добавил, что правительство и пресса не реагируют на подобные выпады, а часто даже поощряют.

*Facebook — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской.